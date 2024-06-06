россияне ночью ударили по Херсону: горел недействующий строительный гипермаркет

Российские войска ночью ударили по Херсону, произошел пожар в том числе в недействующем строительном гипермаркете, сообщили в ГСЧС Украины, показав кадры с места происшествия, на которых видна вывеска "Эпицентра", пишет УНН.

Этой ночью армия рф неустанно наносила удары по Херсону. Одновременно по разным адресам возникло 5 пожаров. Горели три жилых дома, хозяйственные постройки, 8 легковых автомобилей и недействующий строительный гипермаркет - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

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Для ликвидации последствий вражеских обстрелов, как отмечается, было задействовано все силы и средства.

"До самого утра херсонские пожарные тушили пожары, а враг продолжал обстреливать жилые кварталы города", - указали в ГСЧС.

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