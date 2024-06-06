россияне ночью ударили по Херсону: горел недействующий строительный гипермаркет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
  •  117307 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

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5 июня 2024, 07:18  •  55651 просмотра

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4 июня 2024, 12:18  •  174491 просмотра

россияне ночью ударили по Херсону: горел недействующий строительный гипермаркет

Российские войска атаковали Херсон ночью, вызвав пожары в жилых домах, хозяйственных постройках, автомобилях и недействующем строительном гипермаркете.

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россияне ночью ударили по Херсону: горел недействующий строительный гипермаркет

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

"Одесский припортовый завод" стал важным участником зерновой инициативы с момента присоединения к ней в ноябре 2022 года, возрождая экономический потенциал Украины.

Экономика •   •  34791 просмотра
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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Жадан присоединился к бригаде Нацгвардии "Хартия": показал выучку

Украинский писатель и певец Сергей Жадан присоединился к 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия".

Общество •   •  7938 просмотра
Жадан присоединился к бригаде Нацгвардии "Хартия": показал выучку

С начала года более 160 тысяч транспортных средств было ввезено в Украину: каким авто предпочитают украинцы

За первые пять месяцев 2024 года в Украину было ввезено 160 750 автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года, при этом самым популярным брендом стал Volkswagen.

Экономика •   •  7548 просмотра
С начала года более 160 тысяч транспортных средств было ввезено в Украину: каким авто предпочитают украинцы

Польские протестующие блокируют движение грузовиков на ПП "Рава-Русская", не пропуская их на въезд в Польшу - Демченко

Польские протестующие продолжают блокировать ПП "Рава-Русская", не пропустив за минувшие сутки ни одного грузовика из Украины в Польшу, в то время как въезд в Украину был разрешен только 60 грузовикам.

Общество •   •  8248 просмотра
Польские протестующие блокируют движение грузовиков на ПП "Рава-Русская", не пропуская их на въезд в Польшу - Демченко

россияне ночью и утром обстреляли 4 громады Сумщины: прогремело более 30 взрывов

Ночью и утром россияне обстреляли четыре громады Сумской области, зафиксировано более 30 взрывов в результате минометных обстрелов, ударов беспилотников, мин и огня из стрелкового оружия.

Война •   •  5943 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли 4 громады Сумщины: прогремело более 30 взрывов

Пограничники не наблюдают имеющихся сил в россии на территории беларуси - Демченко

Пограничники не наблюдают присутствия российских войск в беларуси для возможного вторжения, но это направление остается угрожающим.

Война •   •  5953 просмотра
Пограничники не наблюдают имеющихся сил в россии на территории беларуси - Демченко

Зеленский впервые созвонился с президентом Перу: призвал принять участие в Саммите мира

Зеленский провел свой первый телефонный разговор с президентом Перу Болуарте, пригласив ее принять участие в Саммите мира в Швейцарии. Это, по его словам, усилит представительство Латинской Америки.

Война •   •  9338 просмотра
Зеленский впервые созвонился с президентом Перу: призвал принять участие в Саммите мира

В Херсонской области ночью уничтожили 5 "шахедов", враг атаковал критическую инфраструктуру, 3 пострадавших

За минувшие сутки многочисленные населенные пункты в Херсонской области, включая Антоновку, Днепровское и город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые здания, объект критической инфраструктуры, медицинское учреждение и есть пострадавшие среди гражданского населения.

Война •   •  7100 просмотра
В Херсонской области ночью уничтожили 5 "шахедов", враг атаковал критическую инфраструктуру, 3 пострадавших

Курс валют на 6 июня: гривна укрепилась еще на 17 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,1254 грн/доллар, укрепив гривну на 17 копеек.

Экономика •   •  6377 просмотра
Курс валют на 6 июня: гривна укрепилась еще на 17 копеек