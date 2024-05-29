Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: поисковые работы завершены
На Покровском направлении россияне активно привлекают авиацию, за сутки сбросили 18 Кабов - Генштаб
Киевавтодор планирует провести ремонт моста Метро оценив его более чем в 2 млрд гривен
Мощный взрыв прогремел в оккупированном Донецке: над городом поднимаются клубы дыма
В Колумбии приняли законопроект о запрете корриды с 2027 года
Войска рф ударили дроном по селу на Херсонщине, ранен мужчина
Остались лишь организационные вопросы по открытию переговоров о вступлении в ЕС - Стефанишина
На фоне слухов о разводе: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели День памяти отдельно
За изнасилование малолетней падчерицы будут судить экструдированного из Польши винничанина
Еврокомиссия закрыла процедуру против Польши относительно нарушений в сфере верховенства права
Популярные
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"
В Кировоградской области обломки сбитого "шахеда" повредили линии электропередач
Большая часть Лисичанска на Луганщине остается без воды - ОВА
путин пригрозил Западу последствиями в случае разрешения бить Украине по рф иностранным оружием
Публикации
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: поисковые работы завершены
Поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова завершены. Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов, которые нанесли российские военные в субботу, 25 мая.
На Покровском направлении россияне активно привлекают авиацию, за сутки сбросили 18 Кабов - Генштаб
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что по состоянию на 16:30, 29 мая количество боевых столкновений на фронте возросло до 60, причем наибольшее количество атак произошло на Покровском направлении.
Киевавтодор планирует провести ремонт моста Метро оценив его более чем в 2 млрд гривен
"Киевавтодор" планирует отремонтировать мост метро в Киеве, ориентировочная стоимость которого составляет более 2 млрд грн, и ремонтные работы должны быть завершены до 31 декабря 2026 года без нарушения движения метро и автотранспорта.
Мощный взрыв прогремел в оккупированном Донецке: над городом поднимаются клубы дыма
Сильный взрыв прогремел в Киевском районе оккупированного Донецка, в результате чего над городом поднялись клубы дыма, сообщают местные и российские Telegram-каналы.
В Колумбии приняли законопроект о запрете корриды с 2027 года
Конгресс Колумбии принял законопроект, запрещающий корриду по всей стране с 2027 года, с трехлетним переходным периодом для оказания помощи тем, чьи средства к существованию зависят от этой практики.
Войска рф ударили дроном по селу на Херсонщине, ранен мужчина
российские войска нанесли удар беспилотником по селу в Херсонской области, ранив 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, осколочное ранение ноги и потерял часть руки.
Остались лишь организационные вопросы по открытию переговоров о вступлении в ЕС - Стефанишина
Украина выполнила все требования для начала переговоров о вступлении в ЕС, остались только организационные вопросы, касающиеся фактического открытия переговоров.
На фоне слухов о разводе: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели День памяти отдельно
Как сообщает британский таблоид, Дженнифер Лопес, вероятно, провела День памяти без своего мужа Бена Аффлека, на фоне слухов об их разводе после двух лет брака.
За изнасилование малолетней падчерицы будут судить экструдированного из Польши винничанина
39-летнего мужчину экстрадировали из Польши, где он длительное время скрывался от украинского правосудия.
Еврокомиссия закрыла процедуру против Польши относительно нарушений в сфере верховенства права
Европейская комиссия официально завершила процедуру верховенства права против Польши спустя почти семь лет, заявив, что серьезной угрозы верховенства права в стране больше нет.