Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: поисковые работы завершены

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  36302 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  100916 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  100383 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  103754 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  96229 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103184 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101852 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  124961 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120095 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118429 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: поисковые работы завершены

Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: поисковые работы завершены

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На Покровском направлении россияне активно привлекают авиацию, за сутки сбросили 18 Кабов - Генштаб

На Покровском направлении россияне активно привлекают авиацию, за сутки сбросили 18 Кабов - Генштаб

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Киевавтодор планирует провести ремонт моста Метро оценив его более чем в 2 млрд гривен

Киевавтодор планирует провести ремонт моста Метро оценив его более чем в 2 млрд гривен

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Войска рф ударили дроном по селу на Херсонщине, ранен мужчина

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Остались лишь организационные вопросы по открытию переговоров о вступлении в ЕС - Стефанишина

Остались лишь организационные вопросы по открытию переговоров о вступлении в ЕС - Стефанишина

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На фоне слухов о разводе: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели День памяти отдельно

На фоне слухов о разводе: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели День памяти отдельно

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За изнасилование малолетней падчерицы будут судить экструдированного из Польши винничанина

За изнасилование малолетней падчерицы будут судить экструдированного из Польши винничанина

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Публикации

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

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Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

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Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

28 мая 2024, 07:13  •  181062 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  179866 просмотра

Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: поисковые работы завершены

Поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова завершены. Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов, которые нанесли российские военные в субботу, 25 мая.

Война •   •  1443 просмотра
Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: поисковые работы завершены

На Покровском направлении россияне активно привлекают авиацию, за сутки сбросили 18 Кабов - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что по состоянию на 16:30, 29 мая количество боевых столкновений на фронте возросло до 60, причем наибольшее количество атак произошло на Покровском направлении.

Война •   •  1979 просмотра
На Покровском направлении россияне активно привлекают авиацию, за сутки сбросили 18 Кабов - Генштаб

Киевавтодор планирует провести ремонт моста Метро оценив его более чем в 2 млрд гривен

"Киевавтодор" планирует отремонтировать мост метро в Киеве, ориентировочная стоимость которого составляет более 2 млрд грн, и ремонтные работы должны быть завершены до 31 декабря 2026 года без нарушения движения метро и автотранспорта.

Экономика •   •  2638 просмотра
Киевавтодор планирует провести ремонт моста Метро оценив его более чем в 2 млрд гривен

Мощный взрыв прогремел в оккупированном Донецке: над городом поднимаются клубы дыма

Сильный взрыв прогремел в Киевском районе оккупированного Донецка, в результате чего над городом поднялись клубы дыма, сообщают местные и российские Telegram-каналы.

Война •   •  3109 просмотра
Мощный взрыв прогремел в оккупированном Донецке: над городом поднимаются клубы дыма

В Колумбии приняли законопроект о запрете корриды с 2027 года

Конгресс Колумбии принял законопроект, запрещающий корриду по всей стране с 2027 года, с трехлетним переходным периодом для оказания помощи тем, чьи средства к существованию зависят от этой практики.

Новости Мира •   •  2622 просмотра
В Колумбии приняли законопроект о запрете корриды с 2027 года

Войска рф ударили дроном по селу на Херсонщине, ранен мужчина

российские войска нанесли удар беспилотником по селу в Херсонской области, ранив 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, осколочное ранение ноги и потерял часть руки.

Общество •   •  3885 просмотра
Войска рф ударили дроном по селу на Херсонщине, ранен мужчина

Остались лишь организационные вопросы по открытию переговоров о вступлении в ЕС - Стефанишина

Украина выполнила все требования для начала переговоров о вступлении в ЕС, остались только организационные вопросы, касающиеся фактического открытия переговоров.

политика •   •  4724 просмотра
Остались лишь организационные вопросы по открытию переговоров о вступлении в ЕС - Стефанишина

На фоне слухов о разводе: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели День памяти отдельно

Как сообщает британский таблоид, Дженнифер Лопес, вероятно, провела День памяти без своего мужа Бена Аффлека, на фоне слухов об их разводе после двух лет брака.

Культура •   •  4537 просмотра
На фоне слухов о разводе: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели День памяти отдельно

За изнасилование малолетней падчерицы будут судить экструдированного из Польши винничанина

39-летнего мужчину экстрадировали из Польши, где он длительное время скрывался от украинского правосудия.

Криминал и ЧП •   •  4167 просмотра
За изнасилование малолетней падчерицы будут судить экструдированного из Польши винничанина

Еврокомиссия закрыла процедуру против Польши относительно нарушений в сфере верховенства права

Европейская комиссия официально завершила процедуру верховенства права против Польши спустя почти семь лет, заявив, что серьезной угрозы верховенства права в стране больше нет.

Новости Мира •   •  5658 просмотра
Еврокомиссия закрыла процедуру против Польши относительно нарушений в сфере верховенства права