Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: поисковые работы завершены

В Харькове завершились поисковые работы в строительном гипермаркете "Эпицентр", полиция идентифицировала все 19 тел погибших. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова завершены. Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов, которые нанесли российские военные в субботу, 25 мая. Это было непросто. Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали среди пепла, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории - сообщил Клименко.

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По словам министра, криминалисты провели более 100 исследований. В полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, которые предоставили биологические образцы для экспертиз. Также мы привлекли кинологов-служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент.

Напомним

В результате ударов по обычному гипермаркету Харькова погибли 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв-17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.

Вражеский удар по харьковскому "Эпицентру": уже 19 погибших