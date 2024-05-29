Вражеский удар по харьковскому "Эпицентру": уже 19 погибших

В результате российских авиаударов по "Эпицентру" в Харькове 25 мая количество погибших возросло до 19. Об этом в среду сообщила Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

По состоянию на сейчас количество погибших возросло до 19. К сожалению, в больнице умер 40-летний работник гипермаркета, который получил взрывное ранение и многочисленные ожоги - говорится в сообщении в Telegram.

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По состоянию на вечер 28 мая в Харькове спасатели все еще разбирали завалы атакованного россией гипермаркета, тогда оставалось 20%. Также до сих пор продолжаются работы по идентификации жертв - их родные уже сдали ДНК.