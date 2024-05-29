Удар рф по "Епіцентру" у Харкові: кількість жертв зросла

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40-річний чоловік помер у лікарні після отримання важких опіків під час ворожої атаки на "Епіцентр" у Харкові.

40-річний чоловік помер у лікарні після отримання важких опіків під час удару російських військ по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 25 травня, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по Епіцентру. Чоловік перебував в опіковій реанімації, отримав опіки полум’ям сягали 50%

- написав Синєгубов у Telegram.

Доповнення

Раніше повідомлялося про 18 загиблих. Таким чином, кількість жертв збільшилася до 19 людей.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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