Удар рф по "Епіцентру" у Харкові: знайдено останки 18 загиблого
Київ • УНН
Останки 18-го загиблого були знайдені в харківському гіпермаркеті "Епіцентр", який був атакований росією 25 травня.
У харківському гіпермаркеті "Епіцентр", який атакувала рф, виявили останки 18 загиблого. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Щойно знайдено останки 18 загиблого в гіпермаркеті "Епіцентр"
Нагадаємо
Внаслідок авіаудару рф по харківському гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня загинуло 17 осіб - впізнано 12 співробітників і 4 відвідувачів. Дві людини вважаються зниклими безвісти.