Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: найдены останки 18 погибшего

В харьковском гипермаркете "Эпицентр", который атаковала рф, обнаружили останки 18 погибшего. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Только что найдены останки 18 погибшего в гипермаркете "Эпицентр" - сообщил Терехов.

Напомним

В результате авиаудара рф по харьковскому гипермаркету "Эпицентр" 25 мая погибло 17 человек - опознаны 12 сотрудников и 4 посетителей. Два человека считаются пропавшими без вести.