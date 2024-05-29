Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
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Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: количество жертв возросло
40-летний мужчина умер в больнице после получения тяжелых ожогов во время вражеской атаки на "Эпицентр" в Харькове.
За сутки было уничтожено 1 300 человек личного состава рф
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1300 человек личного состава, 8 танков, 33 боевые бронированные машины, 37 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 28 беспилотных летательных аппаратов, 56 автомобилей и автоцистерн, 20 единиц специальной техники.
За ночь враг дважды обстрелял Днепропетровскую область, обошлось без жертв
На Днепропетровщине агрессор дважды за ночь обстрелял Никополь, выпустив с десяток артиллерийских снарядов, которые повредили частный дом, нежилое здание, линию электропередач, вызвали возгорание травы, но обошлось без жертв и пострадавших.
В США истребитель F-35 разбился во время взлета в Альбукерке, пилот госпитализирован
Истребитель F-35 разбился во время взлета возле международного аэропорта Альбукерке (США), пилот и пассажир были госпитализированы.
На Николаевщине рф дважды нанесла удар, вызвав пожар в здании: без жертв
В Николаевской области атака беспилотника-камикадзе на Очаков вызвала пожар в здании с магазином и фитнес-центром, а минометные обстрелы были нацелены на акваторию, но жертв не было.
ПВО уничтожила 13 из 14 беспилотников "Shahed" в воздушном бою
В результате противовоздушной борьбы в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях было уничтожено 13 из 14 беспилотных летательных аппаратов "Shahed".
Враг нанес 296 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области
За минувшие сутки противник нанес 296 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, применив 79 беспилотников, 5 ракетных обстрелов и 212 артиллерийских ударов, в результате чего было разрушено 7 жилых домов, но жертв среди мирного населения нет.
В Украине сообщают о ракетной угрозе в районах, где объявлена воздушная тревога
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о ракетных угрозах в районах, находящихся в состоянии воздушной тревоги.
Сильный дождь затопил улицы Одессы, городские службы работают над ликвидацией подтоплений
Сильный дождь в Одессе вызвал подтопление улиц, но городские бригады работали над ликвидацией подтоплений.
В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"
В Донецкой области происходит передислокация военной техники и личного состава противника.