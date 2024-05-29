Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: количество жертв возросло

40-летний мужчина скончался в больнице после получения тяжелых ожогов во время удара российских войск по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове 25 мая, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

К сожалению, в больнице скончался 40-летний мужчина, который был ранен в результате вражеского удара по Эпицентру. Мужчина находился в ожоговой реанимации, полученные ожоги пламенем достигали 50% - написал Синегубов в Telegram.

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Ранее сообщалось о 18 погибших. Таким образом, количество жертв увеличилось до 19 человек.