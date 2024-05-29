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Ворожий удар по харківському "Епіцентру": вже 19 загиблих

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Російські авіаудари по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові 25 травня призвели до загибелі 19 людей, а рятувальні роботи з розбору завалів та ідентифікації жертв досі тривають.

Внаслідок російських авіаударів по "Епіцентру" у Харкові 25 травня кількість загиблих зросла до 19. Про це у середу повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН

Станом на зараз кількість загиблих зросла до 19. На жаль, в лікарні помер 40-річний працівник гіпермаркету, який отримав вибухове поранення та численні опіки

- йдеться у повідомленні у Telegram.

Доповнення 

Станом на вечір 28 травня у Харкові рятувальники все ще розбирали завали атакованого росією гіпермаркету, тоді залишалося 20%. Також досі тривають роботи з ідентифікації жертв - їхні рідні вже здали ДНК.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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