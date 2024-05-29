Ворожий удар по харківському "Епіцентру": вже 19 загиблих
Київ • УНН
Російські авіаудари по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові 25 травня призвели до загибелі 19 людей, а рятувальні роботи з розбору завалів та ідентифікації жертв досі тривають.
Внаслідок російських авіаударів по "Епіцентру" у Харкові 25 травня кількість загиблих зросла до 19. Про це у середу повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Станом на зараз кількість загиблих зросла до 19. На жаль, в лікарні помер 40-річний працівник гіпермаркету, який отримав вибухове поранення та численні опіки
Доповнення
Станом на вечір 28 травня у Харкові рятувальники все ще розбирали завали атакованого росією гіпермаркету, тоді залишалося 20%. Також досі тривають роботи з ідентифікації жертв - їхні рідні вже здали ДНК.