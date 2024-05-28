Лишилось 20%: у Харкові досі триває розбір завалів знищеного росією "Епіцентру"
Київ • УНН
У Харкові рятувальники все ще розбирають завали атакованого росією гіпермаркету, залишилося 20%. Також досі тривають роботи з ідентифікації жертв - їхні рідні вже здали ДНК.
У Харкові досі триває розбір завалів гіпермаркету, по якому росія завдала удару у суботу, 25 травня. Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова міста Ігор Терехов, передає УНН.
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За його словами, наразі не вдалось опізнати всіх жертв. Родичі потерпілих люди здали ДНК, але процедури досі тривають.
До того ж рятувальники досі продовжують розбір завалів на місці інциденту.
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Ще залишається розібрати 20% від завалів цього будівельного супермаркету і будемо працювати в цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше все це розібрати
Нагадаємо
Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що пошукові роботи на місці удару по харківському "Епіцентру" тривають цілодобово, але вони ускладнюються через велику кількість руйнацій, попіл та постійні повітряні тривоги.