Осталось 20%: в Харькове до сих пор продолжается разбор завалов уничтоженного россией "Эпицентра"

В Харькове до сих пор продолжается разбор завалов гипермаркета, по которому россия нанесла удар в субботу, 25 мая. Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова города Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По его словам, пока не удалось опознать всех жертв. Родственники пострадавших люди сдали ДНК, но процедуры до сих пор продолжаются.

К тому же спасатели до сих пор продолжают разбор завалов на месте инцидента.

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Еще остается разобрать 20% от завалов этого строительного супермаркета и будем работать в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее все это разобрать - заявил Терехов.

Напомним

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что поисковые работы на месте удара по харьковскому "Эпицентру" продолжаются круглосуточно, но они усложняются из-за большого количества разрушений, пепла и постоянных воздушных тревог.