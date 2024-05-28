Удар по "Эпицентру": в полицию обратились супруги, которые чудом выжили во время атаки по гипермаркету

В полицию обратились супруги харьковчан, которые чудом выжили после российской атаки по гипермаркету "Эпицентр". Об этом заявили в МВД, передает УНН.

Детали

В штаб полиции обратились супруги, которые чудом выжили во время удара по гипермаркету. В результате вражеского обстрела женщина получила незначительные повреждения. Мужчина не пострадал - рассказали правоохранители.

Как заявили в МВД, супруги обратились в полицию, поскольку услышали что правоохранители устанавливают посетителей и работников гипермаркета, которые предположительно могли быть в заведении во время российского авиаудара 25 мая.

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Мужчина и женщина рассказали, что в момент удара находились внутри гипермаркета. Самого взрыва супруги не слышали, но в момент удара отовсюду на них посыпалось стекло. Охранник, который был с ними в отделе, открыл дверь на улицу, и супруги смогли быстро выйти из торгового помещения.

В штаб полиции пришли специально, сообщить, чтобы их не искали. Они живы и здоровы - добавляют правоохранители.

Напомним

По состоянию на утро 28 мая в харьковском "Эпицентре" примерно 50% завалов уже разобрано. Прогнозируется, что разбор завалов продлится еще несколько суток, так как завалов достаточно большое количество.