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Удар по "Епіцентру": до поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час атаки по гіпермаркету

Удар по "Епіцентру": до поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час атаки по гіпермаркету

Київ • УНН

 • 33186 перегляди

Подружжя, яке дивом вижило після авіаудару російської авіації по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, звернулося до поліції: жінка отримала легкі поранення, а чоловік не постраждав.

До поліції звернулося подружжя харків’ян, які дивом вижили після російської атаки по гіпермаркету "Епіцентр". Про це заявили в МВС, передає УНН.

Деталі 

До штабу поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час удару по гіпермаркету. В результаті ворожого обстрілу жінка отримала незначні ушкодження. Чоловік не постраждав  

- розповіли правоохоронці. 

Як заявили в МВС, подружжя звернулось до поліції, оскільки почули що правоохоронці встановлюють відвідувачів і працівників гіпермаркету, які імовірно могли бути у закладі під час російського авіаудару 25 травня. 

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Чоловік та жінка розповіли, що у момент удар перебували всередині гіпермаркету. Самого вибуху подружжя не чуло, але в момент удару звідусіль на них посипалося скло. Охоронець, який був з ними у відділі, відкрив двері на вулицю, і подружжя змогло швидко вийти з торговельного приміщення.

До штабу поліції прийшли спеціально, повідомити, щоб їх не шукали. Вони живі та здорові

- додають правоохоронці.

Нагадаємо

Станом на ранок 28 травня у харківському "Епіцентрі" приблизно 50% завалів вже розібрано. Прогнозується, що розбір завалів триватиме ще декілька діб, тому що завалів досить велика кількість.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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