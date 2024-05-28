Удар по "Епіцентру": до поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час атаки по гіпермаркету
Київ • УНН
Подружжя, яке дивом вижило після авіаудару російської авіації по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, звернулося до поліції: жінка отримала легкі поранення, а чоловік не постраждав.
До поліції звернулося подружжя харків’ян, які дивом вижили після російської атаки по гіпермаркету "Епіцентр". Про це заявили в МВС, передає УНН.
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До штабу поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час удару по гіпермаркету. В результаті ворожого обстрілу жінка отримала незначні ушкодження. Чоловік не постраждав
Як заявили в МВС, подружжя звернулось до поліції, оскільки почули що правоохоронці встановлюють відвідувачів і працівників гіпермаркету, які імовірно могли бути у закладі під час російського авіаудару 25 травня.
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Чоловік та жінка розповіли, що у момент удар перебували всередині гіпермаркету. Самого вибуху подружжя не чуло, але в момент удару звідусіль на них посипалося скло. Охоронець, який був з ними у відділі, відкрив двері на вулицю, і подружжя змогло швидко вийти з торговельного приміщення.
До штабу поліції прийшли спеціально, повідомити, щоб їх не шукали. Вони живі та здорові
Нагадаємо
Станом на ранок 28 травня у харківському "Епіцентрі" приблизно 50% завалів вже розібрано. Прогнозується, що розбір завалів триватиме ще декілька діб, тому що завалів досить велика кількість.