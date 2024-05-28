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Пошукові роботи на місці удару по гіпермаркету у Харкові тривають цілодобово - Терехов

Пошукові роботи на місці удару по гіпермаркету у Харкові тривають цілодобово - Терехов

Київ • УНН

 • 25275 перегляди

Пошукові роботи на місці російської атаки на гіпермаркет у Харкові тривають цілодобово, але ускладнюються значними руйнуваннями, попелом і постійними повітряними тривогами.

Пошукові роботи на місці удару по харківському "Епіцентру" тривають цілодобово, але вони ускладнюються через багато руйнацій, попіл та постійні повітряні тривоги. Про це в ефірі телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

Пошукові роботи тривають цілодобово. На жаль, роботи дуже ускладнені, бо дуже багато руйнацій, попелу і рятівникам доводиться дуже важко. Крім цього, у нас повітряні тривоги і рятівники не можуть нехтувати цим. Дуже часто приходиться робити перерви через них, але цілодобово тривають роботи, пошукові роботи. Всього взагалі працюють понад 300 людей - це працівники ДСНС, Національної поліції, наші комунальні підприємства, які допомагають розчищати ці завали. Роботи тривають

- сказав Терехов.

Нагадаємо

У суботу, 25 травня, окупанти влучили у будівельний гіпермаркет у Харкові.

Поліція ідентифікувала 14 тіл, виявлених на місці ворожого обстрілу по гіпермаркету Харкова.

За вчорашніми даними внаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету у Харкові загинуло 18 людей, ще поранено 48 людей.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
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