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Удар по гіпермаркету в Харкові: поліція ідентифікувала 14 тіл

Київ • УНН

 • 20522 перегляди

Поліція ідентифікувала 14 тіл і 3 залишаються невпізнаними після ворожого нападу на гіпермаркет у Харкові, а 4 людини досі вважаються зниклими безвісти.

Поліція ідентифікувала 14 тіл, виявлених на місці ворожого обстрілу по гіпермаркету Харкова. Про це повідомили у телеграмі правоохоронного відомства, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що особи двох чоловіків були встановлені одразу після обстрілу, ще 12 — за допомогою тесту ДНК ANDE. Троє тіл поки не ідентифіковані.

За даними поліції, досі вважаються зниклими безвісти четверо людей. У пошуках рідних до правоохоронців звернулися та надали свої ДНК 16 громадян.

Понад дві доби триває робота штабу слідчих і криміналістів.

Люди, які втратили зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами 0934943162 або 102.

йдеться у повідомленні поліції.

Удар рф по гіпермаркету у Харкові: підтверджено загибель 16 людей, ще 45 отримали поранення 27.05.24, 12:01 • 93561 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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