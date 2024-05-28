Удар по гипермаркету в Харькове: полиция идентифицировала 14 тел

Полиция идентифицировала 14 тел, обнаруженных на месте вражеского обстрела по гипермаркету Харькова. Об этом сообщили в телеграмме правоохранительного ведомства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что личности двух мужчин были установлены сразу после обстрела, еще 12 - с помощью теста ДНК ANDE. Трое тел пока не идентифицированы.

По данным полиции, до сих пор считаются пропавшими без вести четыре человека. В поисках родных к правоохранителям обратились и предоставили свои ДНК 16 граждан.

Более двух суток продолжается работа штаба следователей и криминалистов.

Люди, которые потеряли связь с близкими, могут обратиться по телефонам 0934943162 или 102. говорится в сообщении полиции.

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