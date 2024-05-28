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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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26 мая 2024, 10:37  •  181120 просмотра

Удар по гипермаркету в Харькове: полиция идентифицировала 14 тел

Полиция идентифицировала 14 тел и 3 остаются неопознанными после вражеского нападения на гипермаркет в Харькове, а 4 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Общество •   •  470 просмотра
Удар по гипермаркету в Харькове: полиция идентифицировала 14 тел

Зеленский во вторник встретится с премьером Бельгии и подпишет соглашение по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бельгию, чтобы подписать соглашение о безопасности с премьер-министром Александром Де Кроо и попросить больше военной помощи от западных союзников в борьбе Украины против российских войск.

Война •   •  1527 просмотра
Зеленский во вторник встретится с премьером Бельгии и подпишет соглашение по безопасности

На фронте произошло 97 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 97 боевых столкновений на разных участках фронта, украинские войска отбили многочисленные российские атаки и нанесли противнику потери, хотя на некоторых участках ситуация остается напряженной.

Война •   •  1932 просмотра
На фронте произошло 97 боевых столкновений - Генштаб

Грузовики с гуманитарной помощью прибывают в Газу, но их не могут доставить - Reuters

Более 100 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу, но из-за постоянных израильских обстрелов не смогли распределить грузы.

Общество •   •  3061 просмотра
Грузовики с гуманитарной помощью прибывают в Газу, но их не могут доставить - Reuters

Сырский обсудил потребности ВСУ с начальником Генштаба Польши

Александр Сырский обсудил с польским генералом Веславом Кукулой потребности украинской армии, текущую ситуацию на фронте и подготовку украинских солдат, выразив готовность делиться боевым опытом и благодарность за поддержку Польши в борьбе с российской агрессией.

Война •   •  5265 просмотра
Сырский обсудил потребности ВСУ с начальником Генштаба Польши

В Telegram появился "личный помощник" на базе ИИ от Microsoft

Microsoft запустила чат-бота с искусственным интеллектом Copilot для Telegram - персонального ассистента на базе GPT и Bing Search, который помогает пользователям с поиском информации, планированием путешествий, фитнес-рекомендациями, обновлениями развлечений и развлечениями в повседневной жизни.

Технологии •   •  5399 просмотра
В Telegram появился "личный помощник" на базе ИИ от Microsoft

В ОВА подтвердили взрывы в оккупированном Луганске: "потери авиационной техники могут быть существенными"

Вечером в понедельник, 27 мая, в оккупированном Луганске прогремели взрывы, а глава Луганской ВГА предположил, что, возможно, произошли значительные потери авиационной техники.

Война •   •  8486 просмотра
В ОВА подтвердили взрывы в оккупированном Луганске: "потери авиационной техники могут быть существенными"

В Минобороны Украины дали разъяснения относительно французских инструкторов

Украина ведет переговоры с Францией и другими странами о приеме иностранных инструкторов в Украине с февраля 2024 года, и Министерство обороны начало подготовительную работу над соответствующими документами.

Война •   •  10079 просмотра
В Минобороны Украины дали разъяснения относительно французских инструкторов

Минобороны Франции не подтвердило отправку своих инструкторов в Украину

Министерство обороны Франции не подтвердило отправку своих военных инструкторов в Украину, заявив, что это один из проектов, которые обсуждаются после конференции в поддержку Украины, созванной президентом Макроном.

Война •   •  10486 просмотра
Минобороны Франции не подтвердило отправку своих инструкторов в Украину

Кулеба провел разговор с главой МИД Филиппин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манало, чтобы обсудить укрепление двусторонних отношений, сотрудничество в международных организациях, а также заинтересованность Украины в углублении связей с АСЕАН.

политика •   •  10868 просмотра
Кулеба провел разговор с главой МИД Филиппин