Удар рф по гипермаркету в Харькове: подтверждена гибель 16 человек, еще 45 получили ранения

В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове по обновленным данным 16 человек погибли, еще 45 получили ранения. Без вести пропавшими без вести остаются 5 человек. Об этом в понедельник сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Обновленные данные о последствиях российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове. Количество погибших возросло до 16 человек. Ранены всего 45 человек. Без вести пропавшими без вести остаются 5 человек - говорится в сообщении.

Ранее в ГСЧС подтверждали гибель 15 человек из-за вражеского удара по гипермаркету в Харькове.

Сегодня в Харькове объявлен День траура в память о жертвах российского удара.