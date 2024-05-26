У Харкові завтра День жалоби за загиблими внаслідок удару рф
Київ • УНН
27 травня в Харкові День жалоби в пам'ять про 14 загиблих в результаті російського ракетного удару по гіпермаркету.
Завтра, 27 травня, у Харкові оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв російського ракетного удару по гіпермаркету, в результаті загинули 14 людей. Про це повідомили у Харківській міській раді, передає УНН.
27-ме травня оголошене Днем жалоби в місті Харкові. Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов
Як повідомляється, на знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою.
Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.
Доповнення
За оновленими даними щодо наслідків російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові наразі встановлено поранення 44-х та загибель 14-и людей. Безвісти зниклими вважаються сім людей.