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У Харкові завтра День жалоби за загиблими внаслідок удару рф

Київ • УНН

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27 травня в Харкові День жалоби в пам'ять про 14 загиблих в результаті російського ракетного удару по гіпермаркету.

Завтра, 27 травня, у Харкові оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв російського ракетного удару по гіпермаркету, в результаті загинули 14 людей. Про це повідомили у Харківській міській раді, передає УНН

27-ме травня оголошене Днем жалоби в місті Харкові. Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов

- йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, на знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою.

Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.

Доповнення 

За оновленими даними щодо наслідків російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові наразі встановлено поранення 44-х та загибель 14-и людей. Безвісти зниклими вважаються сім людей. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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