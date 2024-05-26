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Авіаудари рф по гіпермаркету у Харкові: підтверджено загибель 14 людей та поранення 44

Київ • УНН

 • 58525 перегляди

За оновленими даними Харківської обласної прокуратури, в результаті російських авіаударів по гіпермаркету в Харкові 44 людини отримали поранення, 14 загинули, а 7 вважаються зниклими безвісти.

За оновленими даними щодо наслідків російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові наразі встановлено поранення 44-х та загибель 14-и людей. Безвісти зниклими вважаються сім людей. Про це у неділю повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН

Наразі встановлено поранення 44-х та загибель 14-и людей. Ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама

- йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що знайдено чотири фрагменти тіл людини. Наразі безвісти зниклими вважаються сім людей.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що через російський удар по торгівельному гіпермаркету Епіцентр в Харкові кількість загиблих зросла до 16 людей.

Тетяна Краєвська

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