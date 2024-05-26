Авіаудари рф по гіпермаркету у Харкові: підтверджено загибель 14 людей та поранення 44
Київ • УНН
За оновленими даними Харківської обласної прокуратури, в результаті російських авіаударів по гіпермаркету в Харкові 44 людини отримали поранення, 14 загинули, а 7 вважаються зниклими безвісти.
За оновленими даними щодо наслідків російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові наразі встановлено поранення 44-х та загибель 14-и людей. Безвісти зниклими вважаються сім людей. Про це у неділю повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Наразі встановлено поранення 44-х та загибель 14-и людей. Ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама
Також повідомляється, що знайдено чотири фрагменти тіл людини. Наразі безвісти зниклими вважаються сім людей.
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що через російський удар по торгівельному гіпермаркету Епіцентр в Харкові кількість загиблих зросла до 16 людей.