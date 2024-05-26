Удар рф по Епіцентру в Харкові: кількість жертв зросла до 16
Київ • УНН
Кількість загиблих в результаті російського удару по торговому центру «Епіцентр» у Харкові зросла до 16 людей.
Через російський удар по торгівельному гіпермаркету Епіцентр в Харкові кількість загиблих зросла до 16 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
На жаль, вже 16 загиблих. Дані оновлюються
Раніше повідомлялося, що російський удар по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові забрав життя 15 осіб, 16 людей вважаються безвісти зниклими. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих.