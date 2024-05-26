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Удар рф по Епіцентру в Харкові: кількість жертв зросла до 16

Київ • УНН

 • 28221 перегляди

Кількість загиблих в результаті російського удару по торговому центру «Епіцентр» у Харкові зросла до 16 людей.

Через російський удар по торгівельному гіпермаркету Епіцентр в Харкові кількість загиблих зросла до 16 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

На жаль, вже 16 загиблих.  Дані оновлюються

- написав Синєгубов у Telegram.

Раніше повідомлялося, що російський удар по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові забрав життя 15 осіб, 16 людей вважаються безвісти зниклими. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих.

Тетяна Краєвська

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