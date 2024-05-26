Удар рф по гіпермаркету в Харкові: вже 15 загиблих
Київ • УНН
Російський удар по гіпермаркету в Харкові, Україна, призвів до загибелі 15 людей.
У результаті російського удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові кількість загиблих зросла до 15. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Кількість загиблих внаслідок удару по "Епіцентру" зросла до 15 людей
Раніше повідомлялося, що російський удар по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові забрав життя 14 осіб, 16 людей вважаються безвісти зниклими. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих.