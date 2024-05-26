Удар по Епіцентру в Харкові: кількість загиблих зросла до 14
Київ • УНН
Внаслідок нападу росіян на торговий центр "Епіцентр" у Харкові загинуло 14 людей, 16 вважаються зниклими безвісти.
Через російський удар по торгівельному гіпермаркету Епіцентр в Харкові кількість загиблих зросла до 14 людей. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
Кількість загиблих зросла до 14 людей
За його словами, над усуненням наслідків обстрілів працює профільний штаб — задіяно близько 200 рятувальників.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що російський удар по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові забрав життя 12 осіб, 16 людей вважаються безвісти зниклими. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих.