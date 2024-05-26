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Удар по Епіцентру в Харкові: встановлено особи трьох загиблих

Удар по Епіцентру в Харкові: встановлено особи трьох загиблих

Київ • УНН

 • 70617 перегляди

Внаслідок російського удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові загинуло 12 людей, 16 зникли безвісти, 43 отримали поранення; 3 жертви вже ідентифіковані.

Російський удар по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові забрав життя 12 осіб, 16 людей вважаються безвісти зниклими. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

Більше 16 годин тривала ліквідація пожежі в харківському будівельному гіпермаркеті, спричиненої прицільними ударами росії. Вогонь поширився на понад 13 тис. кв. м. Завдяки безперервній героїчній роботі рятувальників пожежу повністю ліквідовано

- йдеться в повідомленні. 
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Повідомляється, що російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано.

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16 людей вважаються безвісти зниклими.

На місці трагедії працює штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває

- зазначається в повідомленні.
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В ДСНС наголосили, що всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102.

Родичів першої лінії закликаю здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації

- додали в ДСНС.
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Доповнення

У суботу вдень, 25 травня, росія завдала удару авіаційними боєприпасами по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Того ж дня ввечері російські війська вдарили по центру міста.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
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