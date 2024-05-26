Удар по Епіцентру в Харкові: встановлено особи трьох загиблих
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові загинуло 12 людей, 16 зникли безвісти, 43 отримали поранення; 3 жертви вже ідентифіковані.
Російський удар по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові забрав життя 12 осіб, 16 людей вважаються безвісти зниклими. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих.
Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
Більше 16 годин тривала ліквідація пожежі в харківському будівельному гіпермаркеті, спричиненої прицільними ударами росії. Вогонь поширився на понад 13 тис. кв. м. Завдяки безперервній героїчній роботі рятувальників пожежу повністю ліквідовано
Повідомляється, що російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано.
16 людей вважаються безвісти зниклими.
На місці трагедії працює штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває
В ДСНС наголосили, що всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102.
Родичів першої лінії закликаю здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації
Доповнення
У суботу вдень, 25 травня, росія завдала удару авіаційними боєприпасами по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Того ж дня ввечері російські війська вдарили по центру міста.