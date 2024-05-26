Удар по Епіцентру: кількість загиблих зросла до 12
Київ • УНН
12 людей загинули і 43 отримали поранення в результаті ворожого авіаудару по гіпермаркету в Харкові, в той час як інший удар в центрі міста забрав життя 25 людей, в тому числі 14-річного хлопчика, і поранив 68 цивільних осіб.
Кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету зросла до 12. Травми отримали 43 людини. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
За даними прокуратури 10 загиблих нерозпізнані.
Доповнення
Щодо ракетного удару по центру Харкова, кількість постраждалих зросла вже до 25 людей, серед них 14-річний хлопець.
Загалом за вчора внаслідок російських ударів по Харкову вже зафіксовано загибель дванадцяти людей та поранення 68 мирних жителів.
Контекст
У суботу вдень, 25 травня, Росія завдала удару авіаційними боєприпасами по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Того ж дня ввечері російські війська вдарили по центру міста.
Боррель відреагував на удар по Епіцентру в Харкові26.05.24, 06:30 • 86187 переглядiв