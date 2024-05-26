Удар по Эпицентру: количество погибших возросло до 12

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  122290 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
  •  124792 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  148829 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  135270 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  124201 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  115951 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107651 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101662 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  99027 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  201887 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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22 мая 2024, 06:00  •  308501 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  404335 просмотра

Удар по Эпицентру: количество погибших возросло до 12

12 человек погибли и 43 получили ранения в результате вражеского авиаудара по гипермаркету в Харькове, в то время как другой удар в центре города унес жизни 25 человек, в том числе 14-летнего мальчика, и ранил 68 гражданских лиц.

Общество •   •  11768 просмотра
Удар по Эпицентру: количество погибших возросло до 12

Воздушные Силы сбили 12 из 14 ракет и 31 ударный БПЛА

Во время ночного авиаудара украинские Воздушные силы сбили 12 из 14 российских ракет и 31 ударный БПЛА в 9 областях Украины.

Война •   •  12704 просмотра
Воздушные Силы сбили 12 из 14 ракет и 31 ударный БПЛА

Еще плюс 1110 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 501 190 человек личного состава и 7662 танков.

Война •   •  17202 просмотра
Еще плюс 1110 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Оккупанты 426 раз ударили по Запорожской области

За один день российские войска совершили 426 атак на 8 населенных пунктов в Запорожской области, включая 149 ударов с беспилотников, 24 ракетных обстрела и 253 артиллерийских удара, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.

Общество •   •  17167 просмотра
Оккупанты 426 раз ударили по Запорожской области

Ночью на Николаевщине уничтожены три "шахеды"

В Николаевской области ночью были уничтожены три беспилотника «шахед», которые повредили окна детского сада, но обошлось без жертв.

Общество •   •  16486 просмотра
Ночью на Николаевщине уничтожены три "шахеды"

В ГСЧС рассказали о последствиях атаки на Винницкую область

Три жилых дома, 7 хозяйственных построек и 6 автомобилей были повреждены в результате обстрела Жмеринки Винницкой области, в результате чего пострадали 3 человека, которые отказались от госпитализации, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество •   •  16814 просмотра
В ГСЧС рассказали о последствиях атаки на Винницкую область

Украинские полярники расширили географию изучения организмов Антарктики

Украинские полярники расширили исследования наземных организмов Антарктики, используя судно "Ноосфера" и украинские яхты для достижения отдаленных островов вдоль Антарктического полуострова, собирая образцы и данные о распределении сосудистых растений, микроклимат и пресноводных ракообразных.

Общество •   •  18308 просмотра
Украинские полярники расширили географию изучения организмов Антарктики

Сегодня свой День рождения празднует столица Украины: версии основания Киева, программа мероприятий

Сегодня, в последнее воскресенье мая, отмечается День Киева. Согласно общепринятой версии, Киев в 482 году основал полянский князь Кий вместе со своими братьями Щеком, Хоривом и сестрой Лыбедь.

Киев •   •  18385 просмотра
Сегодня свой День рождения празднует столица Украины: версии основания Киева, программа мероприятий

Боррель отреагировал на удар по Эпицентру в Харькове

Россия атаковала переполненный торговый центр в Харькове, убив и ранив гражданских, что заставило представителя ЕС Жозефа Борреля решительно осудить это ужасное нападение и призвать к усилению поддержки Украины со стороны противовоздушной обороны.

Война •   •  22459 просмотра
Боррель отреагировал на удар по Эпицентру в Харькове

Удар по Эпицентру: количество жертв теракта в Харькове возросло до 11

Количество погибших в результате удара по эпицентру в Харькове возросло до 11.

Война •   •  19625 просмотра
Удар по Эпицентру: количество жертв теракта в Харькове возросло до 11