Удар по Эпицентру: количество погибших возросло до 12

Количество погибших из-за вражеских авиаударов по гипермаркету возросло до 12. Травмы получили 43 человека. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным прокуратуры 10 погибших не опознаны.

Дополнение

Относительно ракетного удара по центру Харькова, количество пострадавших возросло уже до 25 человек, среди них 14-летний парень.

Всего за вчера в результате российских ударов по Харькову уже зафиксирована гибель двенадцати человек и ранения 68 мирных жителей.

Контекст

В субботу днем, 25 мая, Россия нанесла удар авиационными боеприпасами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В тот же день вечером российские войска ударили по центру города.

Боррель отреагировал на удар по Эпицентру в Харькове