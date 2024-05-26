Боррель отреагировал на удар по Эпицентру в Харькове

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель отреагировал в соцсети Х на удар россиян по гипермаркету Эпицентр в Харькове, передает УНН.

Детали

Я решительно осуждаю ужасные атаки России на город Харьков сегодня, включая переполненный торговый центр, убийства и ранения мирных жителей Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель

Чиновник также отметил необходимость Европы увеличить поддержку ПВО, которая «спасает жизни и защищает украинские города».

Эти систематические российские преступления против мирного населения и гражданской инфраструктуры вновь подчеркивают необходимость Европы срочно увеличить поддержку противовоздушной обороны: она спасает жизни и защищает украинские города Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель

Боррель добавил, что все виновные в этих и других военных преступлениях России будут привлечены к ответственности.

Контекст

Днем 25 мая в Харькове прогремели взрывы. Городской голова сообщил, что есть попадание в строительный гипермаркет. Вечером россияне снова ударили по Харькову.

Удар по Эпицентру: количество жертв теракта в Харькове возросло до 11