Боррель відреагував на удар по Епіцентру в Харкові
Київ • УНН
Росія атакувала переповнений торговий центр у Харкові, вбивши і поранивши цивільних, що змусило представника ЄС Жозефа Борреля рішуче засудити цей жахливий напад і закликати до посилення підтримки України з боку протиповітряної оборони.
Очільник дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель відреагував у соцмережі Х на удар росіян по гіпермаркету Епіцентр в Харкові, передає УНН.
Деталі
Я рішуче засуджую жахливі атаки Росії на місто Харків сьогодні, включно з переповненим торговельним центром, убивствами та пораненнями мирних жителів
Посадовець також наголосив на необхідності Європи збільшити підтримку ППО, яка "рятує життя та захищає українські міста".
Ці систематичні російські злочини проти мирного населення та цивільної інфраструктури знову підкреслюють необхідність Європи терміново збільшити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя та захищає українські міста
Боррель додав, що усі винні у цих та інших військових злочинах Росії будуть притягнуті до відповідальності.
Контекст
Вдень 25 травня в Харкові пролунали вибухи. Міський голова повідомив, що є влучання в будівельний гіпермаркет. Увечері росіяни знову вдарили по Харкову.
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