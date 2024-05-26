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Удар по Эпицентру: количество жертв теракта в Харькове возросло до 11
Количество погибших в результате удара по эпицентру в Харькове возросло до 11.
26 мая: День рыжих, День Дракулы
Сегодня, 26 мая, во всем мире свой праздник отмечают люди с рыжими волосами. По статистике лишь 2% людей, живущих на нашей планете, от природы имеют рыжие волосы.
В Староконстантинове Хмельницкой области исчезла электроэнергия в Староконстантинове Хмельницкой области
Российские ракетные удары вызвали отключение электроэнергии в городе Староконстантинов Хмельницкой области после того, как ракеты Х-101 и «Кинжал» попали в этот район.
Reuters: во время оползня в Папуа-Новой Гвинее пострадали более 4 тысяч человек
Более 4 000 человек пострадали в результате мощного оползня в селе на севере Папуа-Новой Гвинеи.
российская армия нанесла удары по десяти громадам Сумщины
Российская армия атаковала 10 населенных пунктов в Сумской области, осуществив 174 взрыва из артиллерии, минометов, ракет и беспилотников.
Россияне запустили "Кинжал" с истребителя МиГ-31К - Воздушные Силы ВСУ
Российский истребитель МиГ-31К осуществил пуск ракеты «Кинжал» с аэродрома Саваслейка в направлении Ивано-Франковской области Украины.
В Хмельницкой области были слышны взрывы
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога из-за сообщения о движении ударных беспилотников в направлении Староконстантинова.
"шахеды" попали в жилой дом в Винницкой области
В Винницкой области в результате российского обстрела пострадал жилой дом, 3 человека получили ранения, жителей пришлось эвакуировать.
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки России на Украину
Польша повысила уровень воздушной тревоги из-за ракетных ударов России по Западной Украине, инициировав процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства и осуществляя мониторинг ситуации.
Генпрокурор Костин сделал заявление относительно авиаудара по Харькову
Генеральный прокурор Костин призвал предоставить Украине оружие и снять ограничения на его использование для защиты граждан после того, как Россия совершила очередное военное преступление, обстреляв гражданский торговый центр в Харькове.