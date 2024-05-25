Количество погибших из-за удара по "Эпицентру" в Харькове возросло до шести

До шести возросло количество погибших в результате российского удара по строительному гипермаркету в Харькове 25 мая. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Харьков весь день под массированными ракетными обстрелами. К сожалению, известно уже о шести людях, которые погибли на месте в "Эпицентре". 40 человек получили травмы. 16 человек пока без вести пропали написал он в телеграмме.

По словам главы ОГА, на месте развернут штаб ликвидации последствий прилетов, работает мобильная лаборатория ДНК.

Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 5