Кількість загиблих через удар по "Епіцентру" в Харкові зросла до шести
Київ • УНН
Шестеро людей загинули і 40 отримали поранення в результаті російського ракетного удару по будівельному гіпермаркету в Харкові, 16 досі вважаються зниклими безвісти.
До шести зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету в Харкові 25 травня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
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Харків увесь день під масованими ракетними обстрілами. На жаль, відомо вже про шістьох людей, які загинули на місці в "Епіцентрі". 40 людей зазнали травм. 16 людей наразі безвісти зникли
За словами голови ОВА, на місці розгорнутий штаб ліквідації наслідків прильотів, працює мобільна лабораторія ДНК.
Удар по Епіцентру у Харкові: кількість загиблих зросла до 525.05.24, 22:09 • 70678 переглядiв