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Кількість загиблих через удар по "Епіцентру" в Харкові зросла до шести

Київ • УНН

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Шестеро людей загинули і 40 отримали поранення в результаті російського ракетного удару по будівельному гіпермаркету в Харкові, 16 досі вважаються зниклими безвісти.

До шести зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету в Харкові 25 травня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Харків увесь день під масованими ракетними обстрілами. На жаль, відомо вже про шістьох людей, які загинули на місці в "Епіцентрі". 40 людей зазнали травм. 16 людей наразі безвісти зникли

написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, на місці розгорнутий штаб ліквідації наслідків прильотів, працює мобільна лабораторія ДНК.

Удар по Епіцентру у Харкові: кількість загиблих зросла до 525.05.24, 22:09 • 70678 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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