Удар по Епіцентру у Харкові: кількість загиблих зросла до 5
Київ • УНН
Внаслідок російських ударів по гіпермаркету в Харкові загинули 5 людей, 40 отримали поранення, 16 вважаються зниклими безвісти.
Кількість загиблих внаслідок ударів рф по гіпермаркету збільшилася до п’яти. Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого в "Епіцентрі", повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
Рятівники знайшли іще одне тіло загиблого в "Епіцентрі"
Нагадаємо
25 травня російські війська завдали удару по Харкову. Відомо про щонайменше 5 загиблих, 40 поранених, а також 16 зниклих безвісти.
Вибух у Харкові пролунали близько 16:02. Після вибуху в Харкові спалахнула пожежа. Влучання — в будівельний гіпермаркет.
Збільшилася кількість загиблих під час удару росіян по будівельному гіпермаркету25.05.24, 21:30 • 25596 переглядiв