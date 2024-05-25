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Удар по Епіцентру у Харкові: кількість загиблих зросла до 5

Удар по Епіцентру у Харкові: кількість загиблих зросла до 5

Київ • УНН

 • 70678 перегляди

Внаслідок російських ударів по гіпермаркету в Харкові загинули 5 людей, 40 отримали поранення, 16 вважаються зниклими безвісти.

Кількість загиблих внаслідок ударів рф по гіпермаркету збільшилася до п’яти. Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого в "Епіцентрі", повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

Рятівники знайшли іще одне тіло загиблого в "Епіцентрі"

Написав Терехов

Нагадаємо

25 травня російські війська завдали удару по Харкову. Відомо про щонайменше 5 загиблих, 40 поранених, а також 16 зниклих безвісти.

Вибух у Харкові пролунали близько 16:02. Після вибуху в Харкові спалахнула пожежа. Влучання — в будівельний гіпермаркет.

Збільшилася кількість загиблих під час удару росіян по будівельному гіпермаркету25.05.24, 21:30 • 25596 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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