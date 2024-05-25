Збільшилася кількість загиблих під час удару росіян по будівельному гіпермаркету
Київ • УНН
Чотири цивільні особи загинули під час нападу росіян на будівельний гіпермаркет у Харкові, Україна.
До чотирьох зросла кількість загиблих в результаті удару по будівельному супермаркету. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
Поруч із місцем влучання розгорнуто роботу штабу слідчого управління, де родичі зниклих безвісти можуть надати свої зразки ДНК для ідентифікації тіл, які можливо будуть знайдені у приміщенні гіпермаркету. Точна кількість постраждалих встановлюється.
За словами начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, обстріл був здійснений двома боєприпасами УМПБ Д-30. Влучання відбулося безпосередньо в приміщення. Одразу зайнялася масштабна пожежа на площі 15 тисяч метрів.
За даними поліції, всі загиблі і поранені – цивільні громадяни, місцеві мешканці, які приходили до супермаркету здійснити покупки.
За фактом обстрілу слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Додамо
На місці влучання попередньо двох російських КАБів у Харкові могли знаходитися до 200 людей. Мер міста Ігор Терехов повідомив про велику кількість поранених та зниклих безвісти.
На думку президента України Володимира Зеленського, якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари як сьогодні по Харкову стали б просто неможливими.
Кількість жертв у результаті удару рф по "Епіцентру" у Харкові зросла до трьох - ОВА25.05.24, 20:59 • 23436 переглядiв