Кількість жертв у результаті удару рф по "Епіцентру" у Харкові зросла до трьох - ОВА

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Київ • УНН

 • 23436 перегляди

Три людини загинули в результаті російського удару по будівельному гіпермаркету в Харкові, 40 осіб отримали поранення.

У результаті російського удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" кількість жертв зросла до трьох. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Стало відомо про трьох загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету", - повідомив Синєгубов. 

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що у результаті удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові кількість постраждалих зросла до 40. За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.

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