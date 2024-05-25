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Удар рф по будівельному гіпермаркету у Харкові: кількість постраждалих зросла до 24, ще 15 людей не виходять на зв'язок

Київ • УНН

 • 29306 перегляди

У результаті атаки росіян на будівельний гіпермаркет у Харкові загинули дві людини і ще 24 - поранені, при цьому щонайменше 15 осіб з понад 200, які перебували в будівлі, не виходять на зв'язок.

У результаті удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові кількість постраждалих зросла до 24. За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми, передає УНН.

Зафіксовано влучання 2 КАБів. 2 людей загинули. 24 людини травмовані. У середині могли перебувати кілька сотень людей. Профільні служби на місці. Усім постраждалим надається допомога. Інформація оновлюється 

- повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він наголосив, що поруч немає жодного військового об‘єкта.

Додамо

У свою чергу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що за отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.

"Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів", - зазначив Клименко.

Нагадаємо

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів. Кількість постраждалих збільшилася до 11 осіб.

Павло Башинський

Павло Башинський

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