Удар рф по будівельному гіпермаркету у Харкові: кількість постраждалих зросла до 24, ще 15 людей не виходять на зв'язок
Київ • УНН
У результаті атаки росіян на будівельний гіпермаркет у Харкові загинули дві людини і ще 24 - поранені, при цьому щонайменше 15 осіб з понад 200, які перебували в будівлі, не виходять на зв'язок.
У результаті удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові кількість постраждалих зросла до 24. За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми, передає УНН.
Зафіксовано влучання 2 КАБів. 2 людей загинули. 24 людини травмовані. У середині могли перебувати кілька сотень людей. Профільні служби на місці. Усім постраждалим надається допомога. Інформація оновлюється
Він наголосив, що поруч немає жодного військового об‘єкта.
Додамо
У свою чергу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що за отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.
"Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів", - зазначив Клименко.
Нагадаємо
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів. Кількість постраждалих збільшилася до 11 осіб.