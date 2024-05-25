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Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 24, еще 15 человек не выходят на связь

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 24, еще 15 человек не выходят на связь

Киев  •  УНН

25 мая 2024, 14:43  •  2344 просмотра

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В результате атаки россиян на строительный гипермаркет в Харькове погибли два человека и еще 24 - ранены, при этом по меньшей мере 15 человек из более 200, которые находились в здании, не выходят на связь.

В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове количество пострадавших возросло до 24. По полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми, передает УНН.

Зафиксировано попадание 2 КАБов. 2 человека погибли. 24 человека травмированы. В середине могли находиться несколько сотен человек. Профильные службы на месте. Всем пострадавшим оказывается помощь. Информация обновляется 

- сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что рядом нет ни одного военного объекта.

Добавим

В свою очередь министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что по полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь как минимум с 15 людьми.

"Тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможному дальнейшему распространению пожара на расположенные рядом складские помещения. Вместе с тем постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов", - отметил Клименко.

Напомним

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, два российских КАБа попали в строительный гипермаркет в Харькове. Возник пожар на 15 000 квадратных метров. Количество пострадавших увеличилось до 11 человек.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
ihor-klymenkoИгорь Клименко
kharkivХарьков
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