Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 24, еще 15 человек не выходят на связь

В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове количество пострадавших возросло до 24. По полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми, передает УНН.

Зафиксировано попадание 2 КАБов. 2 человека погибли. 24 человека травмированы. В середине могли находиться несколько сотен человек. Профильные службы на месте. Всем пострадавшим оказывается помощь. Информация обновляется - сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что рядом нет ни одного военного объекта.

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В свою очередь министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что по полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь как минимум с 15 людьми.

"Тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможному дальнейшему распространению пожара на расположенные рядом складские помещения. Вместе с тем постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов", - отметил Клименко.

Напомним

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, два российских КАБа попали в строительный гипермаркет в Харькове. Возник пожар на 15 000 квадратных метров. Количество пострадавших увеличилось до 11 человек.