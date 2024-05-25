Удар рф по будівельному гіпермаркету в Харкові: вогонь охопив 15 тис. кв. м, є багато зниклих безвісти
Київ • УНН
російський удар по будівельному гіпермаркету в Харкові спричинив велику пожежу, багато жертв і зниклих безвісти.
У результаті удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові є велика кількість людей, зниклих безвісти. На місці прильоту спалахнула масштабна пожежа на 15 000 квадратних метрів, передає УНН.
Маємо велику кількість людей, зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм
Деталі
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів. Кількість постраждалих збільшилася до 11 осіб.
Нагадаємо
Окупанти влучили у будівельний гіпермаркет у Харкові. Раніше було відомо про двох жертвах та чотирьох постраждалих.