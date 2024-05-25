Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: огонь охватил 15 тыс. кв. м, есть много пропавших без вести

В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове есть большое количество людей, пропавших без вести. На месте прилета вспыхнул масштабный пожар на 15 000 квадратных метров, передает УНН.

Есть большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей - это чистый терроризм - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Детали

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, два российских КАБа попали в строительный гипермаркет в Харькове. Возник пожар на 15 000 квадратных метров. Количество пострадавших увеличилось до 11 человек.

Напомним

Оккупанты попали в строительный гипермаркет в Харькове. Ранее было известно о двух жертвах и четырех пострадавших.