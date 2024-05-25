Окупанти вдарили по будівельному гіпермаркеті у Харкові: що відомо
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові, що призвело до жертв і поранень, повідомляють місцеві чиновники.
Окупанти влучили у будівельний гіпермаркет у Харкові. Інформація про жертв та постраждалих потребує уточнення. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили по цивільній торгівельній інфраструктурі.
"Виникла пожежа. Кількість постраждалих встановлюється", - повідомив Синєгубов.
Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що ймовірно є влучання в будівельний гіпермаркет.
"Попередньо - влучання сталося в будівельний гіпермаркет. Маємо інформацію про жертви та постраждалих - потребує уточнення", - додав Терехов.
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