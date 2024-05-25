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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ударили по строительному гипермаркету в Харькове: что известно

Оккупанты ударили по строительному гипермаркету в Харькове: что известно

Киев  •  УНН

25 мая 2024, 13:30  •  436 просмотра

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Российские войска нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове, что привело к жертвам и ранениям, сообщают местные чиновники.

Оккупанты попали в строительный гипермаркет в Харькове. Информация о жертвах и пострадавших требует уточнения. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, оккупанты ударили по гражданской торговой инфраструктуре.

"Возник пожар. Количество пострадавших устанавливается", - сообщил Синегубов.

Городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что вероятно есть попадание в строительный гипермаркет.

"Предварительно - попадание произошло в строительный гипермаркет. Есть информация о жертвах и пострадавших - требует уточнения", - добавил Терехов.

Напомним

В Харькове снова раздаются взрывы. Ранее начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник предупредил о пусках вражеских КАБ. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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