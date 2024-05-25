У Харкові знову пролунали вибухи
Київ • УНН
У Харкові знову пролунали вибухи, а мер і сили оборони попередили мешканців міста про необхідність сховатися через ворожі обстріли.
У Харкові знову лунають вибухи. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"Вибухи у місті. Будьте обережні!" - повідомив Терехов.
Раніше начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харков Сергій Мельник попередив про пуски ворожих КАБ.
"Харків’яни не покидайте укриття! Ворог наносить удари!" - наголосив Мельник.
Харків зазнав ворожого удару КАБами - мер25.05.24, 10:43 • 18689 переглядiв