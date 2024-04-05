В Харькове снова прогремели взрывы

Серия взрывов прогремела в Харькове, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Как сообщают корреспонденты Суспільне, в Харькове слышно серию взрывов

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Ранее Воздушные силы предупреждали о взлете вражеского МиГ-31К.

Также сегодня УНН сообщал, что сегодня в обед российские войска нанесли удары по городу Харьков и Харьковскому району в Харьковской области, информация о пострадавших не поступала.