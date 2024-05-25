Харків зазнав ворожого удару КАБами - мер
Київ • УНН
За останньою інформацією, два КАБи завдали удару по району Північної Салтівки Харкова.
У Харкові два ворожі КАБи, за попередніми даними, завдали удару по району Північної Салтівки, повідомив у суботу мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
Два КАБи попередньо ударили по Північній Салтівці. Уточнюємо інформацію
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари.
"Окупанти завдають ударів. Будьте в укриттях!" - написав Синєгубов у Telegram.
У Харківській та сусідніх областях - повітряна тривога.
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