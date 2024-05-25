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Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

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28 березня, 20:29 • 64598 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 109514 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 133968 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137703 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 237812 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

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28 березня, 11:58 • 190170 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173007 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

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Харків зазнав ворожого удару КАБами - мер

Харків зазнав ворожого удару КАБами - мер

Київ • УНН

 • 18689 перегляди

За останньою інформацією, два КАБи завдали удару по району Північної Салтівки Харкова.

У Харкові два ворожі КАБи, за попередніми даними, завдали удару по району Північної Салтівки, повідомив у суботу мер міста Ігор Терехов, пише УНН.

Два КАБи попередньо ударили по Північній Салтівці. Уточнюємо інформацію

- написав Терехов у Telegram.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари.

"Окупанти завдають ударів. Будьте в укриттях!" - написав Синєгубов у Telegram.

У Харківській та сусідніх областях - повітряна тривога.

На Харківщині росіяни за добу обстріляли Харків та 5 районів, є постраждалий25.05.24, 09:49 • 18667 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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