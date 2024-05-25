На Харківщині росіяни за добу обстріляли Харків та 5 районів, є постраждалий
Київ • УНН
Російські ракетні удари пошкодили будівлі та транспортні засоби в Харкові, а обстріли спричинили руйнування в кількох селах регіону, включаючи житлові квартали, навчальні заклади та поранення цивільного населення.
Ворожі ракетні удари пошкодили будівлі та транспортні засоби в Харкові, а обстріли спричинили руйнування в кількох населених пунктах регіону, включаючи житлові квартали, навчальні заклади, відомо про одного постраждалого, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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З його слів, ворожі обстріли минулої доби фіксували у Харкові та 5 районах Харківської області:
- 00:59-01:42, місто Харків, Слобідський район. Внаслідок ракетних ударів С-300 пошкоджено, будівлю навчального закладу. Пошкоджено 16 автомобілів, майже сотня вибитих вікон у багатоквартирних будинках.
- 04:40, селище Борова, Ізюмський район. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
- 01:00 село Коротич, Харківський район. Відбувся обстріл по території.
- 19:00 селище Куп'янськ-Вузловий. Відбувся ворожий артобстріл. Пошкоджено навчальний заклад.
- 15:07, село Мала Данилівка, Харківський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.
- 14:45, місто Золочів, Богодухівський район. Внаслідок обстрілу біля дитсадка пошкоджено п'ять приватних домоволодінь.
- 10:00, село Верхня Писарівка, Чугуївський район. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.
Як зазначив голова ОВА, о 09:30 у місті Куп'янськ внаслідок підриву на ВНП постраждав чоловік.
З його слів, усього евакуювали 11 090 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
"Ha Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця. Ситуація контрольована. Окрім того, українські захисники штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх", - повідомив Синєугбов у Telegram.
"На Куп'янському напрямку противник 17 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Новоєгорівки, Петропавлівки й Іванівки. На двох останніх ділянках ворог має частковий успіх, ситуація напружена. Силами оборони України вживаються активні заходи щодо стабілізації обстановки", - вказав голова ОВА.
На фронті зафіксували 77 бойових зіткнень, на двох напрямках тривають бої - Генштаб 24.05.24, 20:46 • 25572 перегляди