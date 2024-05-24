На фронті зафіксували 77 бойових зіткнень, на двох напрямках тривають бої - Генштаб
Київ • УНН
На Харківському, Куп'янському, Краматорському та Покровському напрямках тривають інтенсивні бойові зіткнення, оскільки російські війська намагаються прорвати українську оборону - з початку доби 24 травня зафіксовано 77 бойових зіткнень.
Від початку доби, 24 травня, на фронті зафіксували 77 бойових зіткнень. російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб прорвати українську оборону, сточують у цих спробах свій наступальний потенціал. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу, передає УНН.
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На Харківському напрямку ворог 12 разів намагався потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурмові дії тривають. Ситуація в районі Вовчанська напружена, але контрольована Силами оборони.
Російська армія сьогодні розв’язала щодо цього населеного пункту повітряний терор: по місту прилетіло вже загалом вісім керованих авіабомб. Ще двома КАБами противник бив по району Білого Колодязя, одного авіаудару завдав по Малій Данилівці.
Британська розвідка: для наступу на Харківщину росія, ймовірно, залучила війська з "Африканського корпусу"24.05.24, 17:17 • 19374 перегляди
На Куп’янському напрямку продовжуються шість бойових зіткнень із 18 з початку дня.
На Краматорському напрямку на даний час відбувається один бій. Загалом за сьогодні тут відбулося 12 бойових зіткнень.
Втрати російських загарбників на Краматорському напрямку від початку доби становлять: у живій силі – 25 осіб убитими й пораненими, в озброєнні та військовій техніці – шість одиниць. Знищено один автомобіль окупантів, уражено – гармату, наземну станцію керування дронами, два авто та одну одиницю спецтехніки.
На Покровському напрямку наразі відбулося вже 14 бойових зіткнень. Противник за підтримки авіації намагається спрямувати основні штурмові зусилля в районі населених пунктів Новоолександрівка та Новоселівка Перша. Ситуація контрольована нашими воїнами.
На решті напрямків, як заявили у Генштабі ситуація суттєвих змін не зазнала.
Зазначається, що українські війська вживають заходів для утримання позицій, здійснюють контратакувальні дії та нищать ворога.
Наша авіація протягом дня уразила 16 районів зосередження особового складу російських окупантів. Ракетні війська і артилерія сил оборони уразили район зосередження особового складу, два об'єкти інфраструктури та здійснили віддалене мінування одного району
Нагадаємо
Представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко заявив, що українські військові зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.
У прикордонних з Сумщиною районах рф нарощує своє угрупування - представник Генштабу24.05.24, 15:30 • 14542 перегляди