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Британська розвідка: для наступу на Харківщину росія, ймовірно, залучила війська з "Африканського корпусу"

Британська розвідка: для наступу на Харківщину росія, ймовірно, залучила війська з "Африканського корпусу"

Київ • УНН

 • 19373 перегляди

росія перекинула підрозділи зі свого "Африканського корпусу", щоб приєднатися до регулярних російських військ і найманців у наступі на Вовчанськ у Харківській області України.

росія почала використовувати в Україні ресурси, які раніше призначались для операцій москви в Африці. про це йдеться у зведенні розвідки, який опублікувало Міноборони Британії, передає УНН.

Деталі 

Зокрема, під час нового наступу на Харківщині російська війська задіяли підрозділи з "Африканського корпусу".

росія розгорнула підрозділи "Африканського корпусу" Міноборони РФ разом з регулярними російськими військами та підрозділами "Шторм-Z" під час наступу на Вовчанськ

- заявили британські фахівці. 

У відомстві нагадали, що "Африканський корпус" міноборони рф, створений у грудні 2023 року, складається з понад двох тисяч солдатів і офіцерів регулярних військ, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили в ПВК "Вагнер".

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Аналітики допускають, що міноборони рф, ймовірно, майже напевно передислокувало загони з "Африканського корпусу" до українського кордону протягом квітня 2024 року в рамках підготовки до цього наступу.

Нагадаємо

Представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко заявив, що українські військові зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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