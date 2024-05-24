Британська розвідка: для наступу на Харківщину росія, ймовірно, залучила війська з "Африканського корпусу"
Київ • УНН
росія перекинула підрозділи зі свого "Африканського корпусу", щоб приєднатися до регулярних російських військ і найманців у наступі на Вовчанськ у Харківській області України.
росія почала використовувати в Україні ресурси, які раніше призначались для операцій москви в Африці. про це йдеться у зведенні розвідки, який опублікувало Міноборони Британії, передає УНН.
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Зокрема, під час нового наступу на Харківщині російська війська задіяли підрозділи з "Африканського корпусу".
росія розгорнула підрозділи "Африканського корпусу" Міноборони РФ разом з регулярними російськими військами та підрозділами "Шторм-Z" під час наступу на Вовчанськ
У відомстві нагадали, що "Африканський корпус" міноборони рф, створений у грудні 2023 року, складається з понад двох тисяч солдатів і офіцерів регулярних військ, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили в ПВК "Вагнер".
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Аналітики допускають, що міноборони рф, ймовірно, майже напевно передислокувало загони з "Африканського корпусу" до українського кордону протягом квітня 2024 року в рамках підготовки до цього наступу.
Нагадаємо
Представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко заявив, що українські військові зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.