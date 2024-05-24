Британская разведка: для наступления на Харьковщину россия, вероятно, привлекла войска из "Африканского корпуса"

россия начали использовать в Украине ресурсы, которые ранее предназначались для операций москвы в Африке. об этом говорится в сводке разведки, который опубликовало Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

В частности, во время нового наступления на Харьковщине российские войска задействовали подразделения из "Африканского корпуса".

россия развернула подразделения "Африканского корпуса" Минобороны РФ вместе с регулярными российскими войсками и подразделениями "Шторм-Z" во время наступления на Волчанск - заявили британские специалисты.

В ведомстве напомнили, что "Африканский корпус" минобороны РФ, созданный в декабре 2023 года, состоит из более двух тысяч солдат и офицеров регулярных войск, а также опытных наемников, многие из которых ранее служили в ЧВК "Вагнер".

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Аналитики допускают, что минобороны РФ, вероятно, почти наверняка передислоцировало отряды из "Африканского корпуса" к украинской границе в течение апреля 2024 года в рамках подготовки к этому наступлению.

Напомним

Представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко заявил, что украинские военные остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия.