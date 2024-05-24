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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
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Британская разведка: для наступления на Харьковщину россия, вероятно, привлекла войска из "Африканского корпуса"
россия перебросила подразделения из своего "Африканского корпуса", чтобы присоединиться к регулярным российским войскам и наемникам в наступлении на Волчанск в Харьковской области Украины.
Во время реформы Генштаба его штат планируют уменьшить на 60%
В рамках реформы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины его штат планируется сократить на 60%, а уволенный личный состав будет использован для укомплектования органов оперативного и тактического командования и управления, а также боевых воинских частей.
Сбой в работе турникетов в метро подтвердили власти Киева: оплата банковскими картами временно недоступна
Из-за технических проблем бесконтактная оплата банковскими картами временно недоступна на турникетах станций киевского метрополитена, но другие способы оплаты, такие как транспортные карты, QR-коды и бумажные билеты, все еще принимаются.
В Харькове прогремел взрыв - мэр
В Харькове произошел взрыв. В области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы объявили предупреждение об активности вражеской авиации в регионе.
Украина рассчитывает на помощь Польши в вопросе поставок энергооборудования - Шмыгаль
Украина ищет помощи Польши в предоставлении оборудования, такого как генераторы, котлы и турбины, чтобы укрепить свою энергетическую систему от российских атак.
МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за инцидента с буями на реке Нарва
Эстония вызвала российского дипломата после того, как российские пограничники сняли навигационные буи с реки Нарва. Акт РФ грозит эскалации напряженности, отмечают власти Эстонии.
Суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе
Высший суд ООН обязал Израиль немедленно прекратить военное наступление в Рафахе, Газа, ссылаясь на катастрофические гуманитарные условия и потенциальный геноцид против палестинцев.
В следующем году саммит НАТО состоится в Гааге
В июне 2025 года в Гааге состоится саммит НАТО, в котором, как ожидается, примут участие около 8500 человек, в том числе главы государств, министры, делегации и журналисты.
Новые ограничения НБУ на переводы по картам не коснутся 98% украинцев - Пышный
Национальный банк Украины планирует ограничить количество ежемесячных переводов с P2P-карт до 30 и общей суммой до 100 000 гривен, но эти ограничения не коснутся 98% украинцев, а лимиты можно будет увеличить, предоставив в банк документы о доходах.
За последний год количество FPV-дронов выросло в четыре раза
За последний год количество FPV-дронов в Вооруженных силах Украины увеличилось в четыре раза, а количество БпЛА самолетного типа - втрое. В Главном управлении радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба указали, что эта тенденция будет только развиваться.