Британская разведка: для наступления на Харьковщину россия, вероятно, привлекла войска из "Африканского корпуса"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Скорая» едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
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Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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23 мая 2024, 09:55  •  123377 просмотра

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россия перебросила подразделения из своего "Африканского корпуса", чтобы присоединиться к регулярным российским войскам и наемникам в наступлении на Волчанск в Харьковской области Украины.

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В рамках реформы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины его штат планируется сократить на 60%, а уволенный личный состав будет использован для укомплектования органов оперативного и тактического командования и управления, а также боевых воинских частей.

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Из-за технических проблем бесконтактная оплата банковскими картами временно недоступна на турникетах станций киевского метрополитена, но другие способы оплаты, такие как транспортные карты, QR-коды и бумажные билеты, все еще принимаются.

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В Харькове произошел взрыв. В области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы объявили предупреждение об активности вражеской авиации в регионе.

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Украина рассчитывает на помощь Польши в вопросе поставок энергооборудования - Шмыгаль

Украина ищет помощи Польши в предоставлении оборудования, такого как генераторы, котлы и турбины, чтобы укрепить свою энергетическую систему от российских атак.

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Украина рассчитывает на помощь Польши в вопросе поставок энергооборудования - Шмыгаль

МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за инцидента с буями на реке Нарва

Эстония вызвала российского дипломата после того, как российские пограничники сняли навигационные буи с реки Нарва. Акт РФ грозит эскалации напряженности, отмечают власти Эстонии.

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МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за инцидента с буями на реке Нарва

Суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе

Высший суд ООН обязал Израиль немедленно прекратить военное наступление в Рафахе, Газа, ссылаясь на катастрофические гуманитарные условия и потенциальный геноцид против палестинцев.

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Суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе

В следующем году саммит НАТО состоится в Гааге

В июне 2025 года в Гааге состоится саммит НАТО, в котором, как ожидается, примут участие около 8500 человек, в том числе главы государств, министры, делегации и журналисты.

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В следующем году саммит НАТО состоится в Гааге

Новые ограничения НБУ на переводы по картам не коснутся 98% украинцев - Пышный

Национальный банк Украины планирует ограничить количество ежемесячных переводов с P2P-карт до 30 и общей суммой до 100 000 гривен, но эти ограничения не коснутся 98% украинцев, а лимиты можно будет увеличить, предоставив в банк документы о доходах.

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Новые ограничения НБУ на переводы по картам не коснутся 98% украинцев - Пышный

За последний год количество FPV-дронов выросло в четыре раза

За последний год количество FPV-дронов в Вооруженных силах Украины увеличилось в четыре раза, а количество БпЛА самолетного типа - втрое. В Главном управлении радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба указали, что эта тенденция будет только развиваться.

Война •   •  3625 просмотра
За последний год количество FPV-дронов выросло в четыре раза