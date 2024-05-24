В приграничных с Сумщиной районах рф наращивает свою группировку - представитель Генштаба

На Сумском направлении сегодня обстановка стабильная, контролируемая. В приграничных районах россия проводит действия по наращиванию вражеской группировки. Там эффективно построена оборона и учтены все просчеты, которые были на Харьковском направлении. Об этом заявил представитель главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Что касается Сумского направления. Там на сегодня обстановка стабильная, контролируемая. В приграничных районах российская федерация удерживает соответствующую группировку войск, которая проводит сковывающие действия с целью недопущения переброски наших подразделений на другие угрожающие направления. Также проводит действия по наращиванию указанной группировки - рассказал Прохоренко.

Кроме того, по его словам, на Сумском направлении очень эффективно построена там оборона и учтены все просчеты, которые были на Харьковском направлении

Что касается Сумского направления. На сегодня у нас очень эффективно построена там оборона, учтены все просчеты, которые были на Харьковском направлении, достаточно имеем сил и средств для того, чтобы сдержать противника, если он начнет свои наступательные действия на этом направлении - отметил Прохоренко.

Дополнение

23 мая начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщал, что пока что у россиян недостаточно сил для создания группировок, которые могли бы вести наступательные действия на Сумщину.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что наступление российских оккупационных сил на Сумщину не следует исключать.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщал, что россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области. Сейчас небольшая группировка их сил удерживается в приграничье возле города суджа. Ситуация пока не позволила им начать активные действия и реализацию своего плана.

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