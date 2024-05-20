Синегубов: линия фронта на Севере - стабилизирована

Фронт на севере Харьковщины стабилизирован, вражеские попытки продвинуться по Липецкому и Слобожанскому направлениям остановлены. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Линия фронта на Севере - стабилизирована. Не допущено продвижение врага по Липецкому направлению, так же и по Слобожанскому направлению. Сейчас наши военные продолжают боевые действия за город Волчанск, где фактически проходит линия фронта по реке Волчья. Оккупанты пытаются там продвигаться, однако успех не имеют, а наоборот. Наши воины отбивают дом за домом, улицу за улицей в этом населенном пункте - говорит Синегубов.

Он утверждает, что попытка врага быстро захватить Север потерпела неудачу из-за эффективных действий наших войск.

Напомним,

В результате российского ракетного удара по базе отдыха в Харьковской области погибло 7 человек, в том числе беременная женщина, еще 28 получили ранения.