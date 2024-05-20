Синєгубов: лінія фронту на Півночі - стабілізована

Фронт на півночі Харківщини стабілізований, ворожі спроби просунутись по Липецькому та Слобожанському напрямках зупинено. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Лінія фронту на Півночі - стабілізована. Не допущено просування ворога по Липецькому напрямку, так само і по Слобожанському напрямку. Наразі наші військові продовжують бойові дії за місто Вовчанськ, де фактично проходить лінія фронту по річці Вовча. Окупанти намагаються там просуватись, однак успіх не мають, а навпаки. Наші воїни відбивають будинок за будинком, вулицю за вулицею у цьому населеному пункті