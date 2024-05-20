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Синєгубов: лінія фронту на Півночі - стабілізована

Синєгубов: лінія фронту на Півночі - стабілізована

Київ • УНН

 • 15004 перегляди

ЗСУ стабілізували просування зс рф по території півночі Харківської області. Окупанти намагаються просуватись по Липецькому і Слобожанському напрямках, але їх спроби зупинено.

Фронт на півночі Харківщини стабілізований, ворожі спроби просунутись по Липецькому та Слобожанському напрямках зупинено. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Лінія фронту на Півночі - стабілізована. Не допущено просування ворога по Липецькому напрямку, так само і по Слобожанському напрямку. Наразі наші військові продовжують бойові дії за місто Вовчанськ, де фактично проходить лінія фронту по річці Вовча. Окупанти намагаються там просуватись, однак успіх не мають, а навпаки. Наші воїни відбивають будинок за будинком, вулицю за вулицею у цьому населеному пункті

- каже Синєгубов.

Він стверджує, що спроба ворога швидко захопити Північ зазнала невдачі через ефективні дії наших військ.

Нагадаємо

Внаслідок російського ракетного удару по базі відпочинку в Харківській області загинуло 7 осіб, у тому числі вагітна жінка, ще 28 отримали поранення.

Ірина Колеснік

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