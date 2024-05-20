Ракетний удар рф по базі відпочинку на Харківщині: кількість загиблих зросла до 7
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по базі відпочинку в Харківській області загинуло 7 осіб, у тому числі вагітна жінка, ще 28 отримали поранення.
На Харківщині ідентифікували ще одну жертву російського ракетного удару по базі відпочинку. Таким чином кількість жертв внаслідок атаки 19 травня зросла до 7. Про це заявили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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На жаль, 51-річний чоловік, якого було оголошено безвісти зниклим, загинув. Станом на зараз підрозділом водолазної служби ДСНС виявлено фрагменти його тіла
Правоохоронці відзначили, що загалом внаслідок удару поранено 28 людей, а кількість поранених, з урахуванням останньої жертви, зросла до семи.
Нагадаємо
Вдень, 19 травня, російські війська завдали ракетного удару по Харківській області. Окупанти влучили у базу відпочинку, внаслідок удару загинула вагітна жінка. Також поранення отримала 8-річна дівчинка.
"Світ може зупинити російський терор": Зеленський відреагував на ракетний удар рф по базі відпочинку на Харківщині 19.05.24, 14:55 • 104575 переглядiв