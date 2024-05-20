Ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине: количество погибших возросло до 7

На Харьковщине идентифицировали еще одну жертву российского ракетного удара по базе отдыха. Таким образом количество жертв в результате атаки 19 мая возросло до 7. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

К сожалению, 51-летний мужчина, который был объявлен без вести пропавшим, погиб. По состоянию на сейчас подразделением водолазной службы ГСЧС обнаружены фрагменты его тела - говорится в заявлении облпрокуратуры.

Правоохранители отметили, что в целом в результате удара ранены 28 человек, а количество раненых, с учетом последней жертвы, возросло до семи.

Напомним,

Днем, 19 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. Оккупанты попали в базу отдыха, в результате удара погибла беременная женщина. Также ранения получила 8-летняя девочка.

"Мир может остановить российский террор": Зеленский отреагировал на ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине